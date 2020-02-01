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Сделано заявление о крахе экономики Украины

19:43
  • суббота
  • 01 февраля 2020

Страна катится в пропасть

Украинская экономика может не выдержать резкого притока спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа. Это чревато масштабным финансовым крахом, полагает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Украина затягивает у себя на шее долговую петлю

В стране сейчас наблюдается слабый рост прямых иностранных инвестиций, а облигации госзайма составляют работают в качестве основного механизма заимствования для правительства. Политик предположил, что стремительный рост пирамиды облигаций может привести к краху экономики.

Напомним, что в 2018 году Международный валютный фонд признал Украину беднейшей страной Европы. К тому же в Незалежной самая низкая среди европейских государств среднемесячная зарплата.  

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