Умер 25-летний игрок КВН. Последнюю неделю он был в коме

8 января Григорян попал в больницу с инсультом

Скончался Овик Григорян. Игроку команды КВН "Армянская сборная" было 25 лет.

"Не стало Овика Григоряна ("Армянская сборная"). Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Клуба, которое размещено в официальной группе в "Вконтакте".

"Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", - подтвердили трагическую новость игроки "Армянской сборной" в Instagram команды.

8 января Григорян попал в больницу с инсультом. 21 января ему стало лучше, было принято решение о выписке. Однако уже 23 января Овик потерял сознание и оказался в реанимации. Игрок КВН был введен в кому. Медики обнаружили у него аневризму.

Овик Григорян пришел в "Армянскую сборную" в 2013 году. Зрители полюбили его за чувство юмора и яркую внешность.

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