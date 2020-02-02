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Как российские военные помогают сирийским школьникам

11:01
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Детям привезли подарки и провели урок русского языка

В сирийском Тартусе  наши  военные провели день открытых дверей для школьников арабской республики, изучающих русский язык. Детям показали, как проходит служба, как устроен быт в пункте базирования.

Но больше всего ребят, конечно, заинтересовала военная техника. Школьники рассказали, что им нравится учить русский язык, а отличники уже готовятся к поездке в международный детский центр "Артек". Ребята отправятся в Крым летом, там они посетят места боевой славы и музеи Севастополя, сообщает "ТВ Центр".

Девятиклассники даже выучили песни "День Победы" и "Катюшу".  После экскурсии дети получили от российских военных подарки: канцелярские принадлежности, ранцы и памятные сувениры.

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