Крыша кафе обрушилась в Новосибирске: есть пострадавшие

Из-под завалов извлекли тело погибшей девушки

Трагически закончилась так называемая гаражная вечеринка в одном из новосибирских кафе. В здании обрушилась крыша. Это произошло из-за неубранного вовремя снега. Площадь обрушения составила почти 250 квадратных метров. В заведении в этот момент находились 190 человек.

Погибла молодая девушка, ещё четверо пострадавших извлечены из-под завалов и доставлены в больницу. У одного мужчины медики диагностировали перелом костей таза, у девушки - перелом голени.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия работают криминалисты. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СКР, сообщает "Интерфакс".

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