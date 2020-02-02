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Умер первый заболевший коронавирусом за пределами Китая

10:57
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Это произошло на Филиппинах

Зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне территории Китая, откуда он начал распространяться по миру. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, приехавший туда из китайского Уханя.
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Всего в стране зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя, сообщает ТАСС. Президент Филиппин Родриго Дутерте издал указ, запрещающий китайцам из провинции Хубэй въезжать в страну.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всём мире превысило 14 тысяч. 305 человек умерли. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Это – китайцы, приехавшие в нашу страну. Сейчас больные идут на поправку.

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