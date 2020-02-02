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В Петербурге горит историческое здание "Лениздата"

10:48
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Есть риск распространения огня на соседние дома

На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге горит историческое здание "Лениздата". Пожар начался утром на четвёртом этаже, огонь быстро распространяется. Как сообщает Пятый канал, пламя охватило кровлю здания, началось частичное обрушение.

Спасатели эвакуируют людей из соседних зданий. Пожарные присвоили повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

Пятиэтажное здание было построено в 1964 году. Основным направлением издательства стал выпуск политической литературы. В состав издательства входило пять типографий. Часть здания было сдано в аренду.

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