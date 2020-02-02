Видео с места обрушения крыши в новосибирском кафе

Спасатели разбирают горы строительного мусора

Полиция Новосибирска задержала организатора развлекательного мероприятия в ночном клубе, во время которого обвалилась крыша. В результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали. По предварительной версии, кровля рухнула, не выдержав тяжести снега.

Те, кто находился под завалами кричали, звонили и звали на помощь. Очевидцы помогали спасателям разгребать строительный мусор и копали, чем придётся - руками и подручными средствами. Из-под завалов извлечены пятеро, но одна двадцатилетняя девушка погибла.

В пристройке, сделанной из сэндвич-панелей, размещался гардероб. Крыша сложилась из-за скопившегося снега. Всю неделю в Новосибирске шли осадки, был введён режим ЧС.

Компания-организатор подобные гаражные вечеринки проводит много лет. Своего помещения не имеет, каждый раз арендует площадки. Бульвар молодёжи - эпицентр ночной жизни Академгородка. Разместиться в популярном месте было логично. Вот только с документами у собственников помещения вышла незадача. Здание было заброшенным, оно находилось в ведении коммунального предприятия Сибирского отделения РАН. Собственник только оформлял документы на новые корпуса, да и разрешения на проведение мероприятий в здании не выдавалось.

В деле предстоит разобраться следствию. Уже известно о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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