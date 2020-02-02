Расширяется география китайского коронавируса

В России выявлены два случая заражения

Расширяется география распространения китайского коронавируса: он выявлен в 26 странах. В России всего два случая заражения. В больницах Тюмени и Благовещенска остаются двое граждан Китая, которые завезли вирус в нашу страну. Они чувствуют себя нормально и идут на поправку.

Дальневосточные пункты пропуска на российско-китайской границе работают только на вход для наших граждан. 3 февраля начнётся эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС. Военные медики будут обеспечены всем необходимым, чтобы при оказать первую помощь прямо на борту, сообщает "ТВ Центр".

В российском посольстве в Пекине сейчас составляют списки желающих покинуть Китай. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в нашу страну для гостей из Поднебесной, а также оформление документов на работу для граждан Китая. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В Ухане идёт масштабная дезинфекция. Особое внимание уделяют общественному транспорту. Автобусы и поезда обрабатывают специальным раствором до, во время и после рейсов. Завершается строительство двух больниц для пациентов, у которых обнаружен коронавирус. Госпиталь будет состоять из 3300 изолированных палат для пациентов. Еще 500 специальных комнат - для персонала.

В Ухань мобилизуют военных медиков. Именно они будут работать в новых больницах. Гражданского персонала не хватает. Тотальный карантин и многочисленные кордоны на безлюдных улицах - сегодняшняя реальность некогда шумного мегаполиса.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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