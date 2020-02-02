Жёлтые жилеты устроили беспорядки в Париже

Протестующие снова вышли на улицы

Массовые протесты во Франции. В городах по всей стране накануне, 1 февраля на улицы вновь вышли жёлтые жилеты. В Париже на несанкционированную акцию возле Лувра собрались тысячи демонстрантов. Полиции пришлось перекрыть несколько кварталов.

Для разгона митингующих применили слезоточивый газ. Несколько человек задержаны. Напряжённая обстановка и на улицах Тулузы, где так же произошли столкновения между полицией и манифестантами, сообщает "ТВ Центр".

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