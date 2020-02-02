На улицах палестинских городов жгут портреты Трампа

Люди выступают против сделки века

Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа. Самолёты поразили несколько военных объектов группировки ХАМАС. Как отмечают в Тель-Авиве, атака стала ответом на ракетный обстрел приграничных территорий. 1 февраля Палестина объявила о разрыве отношений с США и Израилем. Одним из главных поводов стала пресловутая сделка века, которую предложил Дональд Трамп.

На улицах палестинских городов не потухают костры. Вместо дров - портреты лидеров Израиля и США. Вместе с ними сгорают и все надежды Вашингтона на так называемую сделку века, которая ещё больше распалила настроения и на самой границе, провоцируя новые стычки. Палестинцы отправляют через высокий забор бутылки и камни. Израильские военные отвечают слезоточивым газом, сообщает "ТВ Центр".

Согласно новой карте, которую на прошлой неделе презентовали США, штаты, Израилю отходит треть территории на востоке. Палестинцам же уступят куски пустыни на границе с Египтом. Столицей государства должна стать деревня Абу Дис - восточной пригород Иерусалима за забором безопасности. Однако надеясь закрыть многолетний конфликт Америка лишь усугубила разногласия. Палестина официально разорвала отношения с США и Израилем. Об этом Махмуд Аббас заявил на заседании Лиги арабских государств, которое состоялось в Каире.

Позицию палестинского лидера вполне ожидаема. С одной стороны, Палестине обещают обеспечить выход к морю, построить дороги, выделить 50 миллиардов долларов и сразу две особые экономические зоны. Однако при этом страна лишается суверенитета и, фактически, теряет контроль над собственными границами. Не самый очевидный компромисс. А потому президент Палестины пообещал предоставить в Совбез ООН свой, альтернативный вариант сделки. В Лиге арабских государств инициативу поддержали.

Впрочем, лидеров США и Израиля, уверены многие эксперты, это мало волнует. Перерисовывая карты и сдвигая границы, они пытаются решить свои собственные политические проблемы. Трампу, на фоне скандала с импичментом, нужны новые победы. Биньямину Нетаньяху, которому грозят уголовными делами, тоже не помешало бы подтянуть рейтинги накануне выборов.

А пока в кабинетах обмениваются предложениями, а на земле взаимными ударами. Накануне, 1 февраля на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Как сообщается, палестинские радикалы запустили ракету из Сектора Газа. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС. И, судя по всему, не последний - вместе со сделкой президент Палестины отверг идею полного разоружения.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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