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В России широко отмечают 77-летие победы в Сталинградской битве

12:41
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Бои продолжались 200 дней

Решающее сражение, переломившее ход Великой Отечественной войны. 2 февраля в России отмечают 77-ю годовщину Сталинградской битвы. Бои продолжались 200 дней. Линия фронта растянулась на сотни километров. После успешного прорыва позиций румынской группировки в конце 42-го года началась финальная фаза битвы - операция "Кольцо".

В Калачёвском районе соединились дивизии трёх фронтов - Сталинградского, Донского и Юго-Западного. В окружении оказались свыше трёхсот тысяч солдат вермахта и союзников Рейха. В плен Красной армии попал фельдмаршал Фридрих Паулюс.

2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии. Сегодня во всех регионах России проходят памятные мероприятия. Сотрудники молодёжного отделения ОНФ организовали музыкальный флешмоб под названием “Память в танце. Случайный вальс”. Под знаменитую мелодию Марка Фрадкина в парках, скверах и на центральных площадях разных городов страны танцуют сотни россиян, сообщают "ТВ Центр".  

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