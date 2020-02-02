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Путин поздравил с юбилеем академика Велихова

12:53
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Учёному исполнилось 85 лет

2 февраля отмечает юбилей выдающийся учёный Евгений Велихов. Поздравления с 85-летием ему направил Владимир Путин. Президент отметил, что академик внёс плодотворный личный вклад в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны.

Евгений Павлович всю жизнь посвятил науке. В Курчатовском институте он прошёл путь от аспиранта до главы центра. Международную известность академику принесла работа в области термоядерной энергетики. А когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, он одним из первых поехал ликвидировать последствия.

Почти полвека учёный руководит кафедрой плазменной энергетики Московского физико-технического института. Академик стоял у истоков российской информатики, активно развивал лазерные технологии. Велихов член Общественной палаты России с момента её создания, сообщает "ТВ Центр".

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Академик Евгений Велихов
Академик Евгений Велихов
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