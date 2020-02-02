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В космосе нашли звезду-вампира

13:19
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Она "ворует" вещество у своей соседки

В космосе обнаружили звезду-вампира. В телескоп “Кеплер” астрономы увидели двойную систему, в которой умирающее светило поглощает энергию соседней звезды. Открытие уже называют сенсацией для мировой науки.
К Земле летит гигантский астероид

Неожиданные данные для учёных открытием и находкой. В объектив прибора попало редкое явление: двойная звёздная система. Её центр - белый и коричневый карлики. Расстояние от одного до другого примерно такое же, как от Земли до Луны. Но масса белого больше, а гравитация - сильнее.

Всё это позволило ему начать притягивать материю сателлита, высасывая её, как вампир. Газовое облако протянулось от одного объекта к другому, образуя светящийся шлейф и диск вокруг более крупной звезды. Цифры поразили учёных. Температура, к примеру, в два раза выше, чем на поверхности Солнца, сообщает "ТВ Центр".

Яркая вспышка, которую снял телескоп, в действительности произошла в далёком прошлом - три тысячи лет назад. На Земле в то время зарождалась древнегреческая цивилизация. Данные сравнят с информацией, поступившей с других телескопов. Таким образом астрономы надеются лучше понять изучаемое явление. Тем более что похожая судьба может постигнуть и нашу систему. Когда жизненный цикл Солнца подойдёт к концу, оно поглотит ближайшие планеты, приблизится к Юпитеру и, вполне возможно, превратится в звезду-вампира.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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