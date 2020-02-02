Как это было: первый "Макдоналдс" в Москве

30 лет назад в столице открылся ресторан быстрого питания

Исполнилось 30 лет, как в нашу страну пришёл "Макдоналдс". Первое предприятие быстрого питания этой сети появилось в столице на Пушкинской площади.

В 90-ом это было как открытие Америки: гамбургеры, картофель фри и "Кока-кола" - для советского человека нечто неизведанное, запретное и оттого ещё более желанное.

Пластиковые стаканы уносили домой и показывали друзьям, а Биг Мак ещё предстояло научиться правильно есть. Юлия Богоманшина встретилась с теми, кто стоял в самой первой очереди в Макдоналдс и выяснила, как всё было (смотрите видео).

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