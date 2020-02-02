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В Москве известный боксёр сломал нос бойцу Росгвардии

14:40
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Спортсмена задержали за хранение наркотиков

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Инцидент произошёл на Фрунзенской набережной в Москве.

Бойцы Росгвардии осуществляли патрулирование и заметили двух подозрительных мужчин, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.  Во время задержания один из них ударил росгвардейца по лицу.

Во время досмотра у Георгия Кушиташвили нашли пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это кокаин. Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии, чемпиону России  грозит наказание за хранение и перевозку наркотических средств. Второй задержанный проходит по уголовному делу как свидетель, сообщает ТАСС.

Георгию Кушиташвили 24 года. Он - чемпион России 2015 года в категории до 81 килограмма, бронзовый призёр чемпионата России 2016 года.

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Георгий Кушиташвили
Георгий Кушиташвили
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