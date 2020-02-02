Меган Маркл станет наставником в шоу о втором замужестве

Программа будет выходить на канадском телевидении

Около 600 долларов в день будет зарабатывать Меган Маркл. Жену принца Гарри пригласили стать ведущей канадского шоу. Все качества для такой работы у потерявшей королевский титул бывшей актрисы имеются: до замужества она снималась в кино.

В Канаде Маркл будет вести телешоу, посвященное повторному замужеству. В программе ей отведена роль наставника для семейных пар с неудачными свадьбами в прошлом. Кстати, до свадьбы с принцем Гарри Маркл была замужем за кинорежиссёром Тревором Энгельсоном, с которым она встречалась с 2004 года. Пара рассталась в мае 2013 года, в августе того же года Тревор и Меган оформили развод. Так что актрисе есть чем поделиться со зрителями.

Ранее американские СМИ писали, что Меган Маркл также подписала контракт с компанией Disney на озвучивание мультфильмов. Не исключено, что голос герцогини зрители услышат из уст одной из диснеевских принцесс.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов и заявили, что уезжают в Канаду. В Соединённое королевство они будут приезжать время от времени, но финансирование их семьи из королевского бюджета прекращается.

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