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61-летняя Зарубина о новом возлюбленном: "Он мечтает о пышной свадьбе"

17:14
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Певица объявила о помолвке

61-летняя Ольга Зарубина объявила о помолвке с иностранцем. Певица официально была замужем три раза, первый брак у неё был с Александром Малининым. У пары есть дочь Кира, сейчас она живёт в США.  
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Теперь Зарубина утверждает, что в неё по уши влюбился иностранец. Имя его она не называет. Познакомились они в социальной сети. "Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное - меня любит", - рассказала певица.

По её словам, новый возлюбленный какое-то время жил в России, поэтому проблем в общении у них нет. Более того, он знаком с творчеством певицы и готов день и ночь осыпать её комплиментами, пишет издание "Собеседник". Мечта мужчины - пышная свадьба с Ольгой Зарубиной.

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