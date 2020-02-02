Александр Яценко обвенчался с женой после рождения сына

Церемония прошла в закрытом режиме

Прошло чуть больше месяца с того момента, как актёр Александр Яценко стал отцом в третий раз. После рождения сына Александра, которого ему родила жена Ксения Иванова, пара решила обвенчаться.

Влюблённые совершили этот обряд в первый день февраля. Они дали клятвы верности друг другу перед богом. Церемония проходила в закрытом режиме, присутствовали на ней только самые близкие, пишет издание Star Hit.

Официальный брак Александр и Ксения оформили летом 2018 года. До этого Яценко был женат на Марине Рожковой. В 2015 году у них родился сын Мирослав. Первую супругу и наследника актёр оставил ради нынешней жены Ксении. До этого Яценко восемь лет встречался с актрисой Еленой Лядовой, но она предпочла выйти замуж за Владимира Вдовиченкова.

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