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Ирина Безрукова показала стройную фигуру в купальнике

18:27
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Актриса отдыхала на Бали

Ирина Безрукова, похоже, неплохо себя чувствует после развода. В свои 54 года она восхищает поклонников молодостью и красотой. У себя в Instagram актриса опубликовала фото в купальнике, сделанное на Бали на фоне моря и пальм.
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Снимок сделан в бассейне отеля, в котором отдыхала актриса. Безрукова позирует в стильном купальнике с обнажённой спиной. "Совсем ещё недавно… Вы любите купаться в море на рассвете, ночью? Или на закате?" – спросила она подписчиков.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы и одарили её комплиментами.

Ирина, вы такая женственная.

Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!

Сказочно красиво - вы, море, пальмы.

Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет. Их союз распался в 2015 году. Ирина ведёт здоровый образ жизни, не курит и не употребляет  алкоголь.

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