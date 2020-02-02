"Захватили её как заложника": Успенская высказалась о скандальном интервью дочери

Певица обвинила сотрудников НТВ

Любовь Успенская прокомментировала скандальную историю со своей дочерью. 1 февраля в эфире канала НТВ появился анонс программы "Звёзды сошлись" с дочерью певицы Татьяны. Девушка наговорила много негатива про свою мать. Выяснилось, что сотрудники телеканала воспользовались состоянием девушки, утверждает Успенская.

"Я шокирована рекламой на НТВ, где меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой!" – заявила Успенская в интервью изданию Star Hit.

Я подозреваю, что НТВ захватили её как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части!

Успенская всё же признала, что она повздорила с 30-летней дочерью. "Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждёт", - сказала певица.

Любовь Успенская надеется, что обидчики дочери ответят по закону. Адвокат певицы уже проводит соответствующую работу.

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