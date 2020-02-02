В Кремле назвали причину увольнения главы Чувашии

Пояснения дал пресс-секретарь президента

Владимир Путин считает недопустимым неуважение власти к гражданам. Об этом ещё раз напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель президента сказал, что произошедшее в Чувашии для президента – "нечто абсолютно неприемлемое". На этой неделе Путин уволил главу республики Михаила Игнатьева с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Увольнению предшествовали два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала глава региона предложил "мочить журналистов и блогеров", которые пишут негативные материалы о республике. Затем во время передачи новой техники сотрудникам МЧС Игнатьев вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от неё.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии, а на следующий день губернатора с занимаемой должности уволил президент.

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