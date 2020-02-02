ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав проверит жалобу китайца с коронавирусом на читинских врачей

15:01
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Гражданину КНР не нравятся условия в больнице

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая, заражённого коронавирусом. Ранее Ван Юньбинь сообщил изданию Чита.ру о том, что врачи не информируют его о результатах анализов. Со слов гражданина КНР, он узнал о наличии у него коронавируса из СМИ. Кроме того, китайцу не нравятся условия в больнице.
Расширяется география китайского коронавируса

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство начало проверку этой жалобы. Дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице, написал Салагай у себя в Telagram-канале.

В региональном Минздраве тем временем сообщили, что господин Юньбинь получает требуемую медицинскую помощь в полном объёме. Больной лежит в тёплом боксе, где есть отдельный санузел и горячая вода. Пациенту предоставляется четырёхразовое питание.

Напомним, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом. Оба больных – китайцы, приехавшие в нашу страну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.