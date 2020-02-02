Минздрав проверит жалобу китайца с коронавирусом на читинских врачей

Гражданину КНР не нравятся условия в больнице

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая, заражённого коронавирусом. Ранее Ван Юньбинь сообщил изданию Чита.ру о том, что врачи не информируют его о результатах анализов. Со слов гражданина КНР, он узнал о наличии у него коронавируса из СМИ. Кроме того, китайцу не нравятся условия в больнице.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство начало проверку этой жалобы. Дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице, написал Салагай у себя в Telagram-канале.

В региональном Минздраве тем временем сообщили, что господин Юньбинь получает требуемую медицинскую помощь в полном объёме. Больной лежит в тёплом боксе, где есть отдельный санузел и горячая вода. Пациенту предоставляется четырёхразовое питание.

Напомним, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом. Оба больных – китайцы, приехавшие в нашу страну.

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