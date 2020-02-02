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Придуманная Трампом сделка века оказалась незаконной

15:47
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Она не соответствует резолюциям ООН

Озвученный Дональдом Трампом план урегулирования арабо-израильского конфликта не соответствует резолюциям ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также напомнил о неоднозначной реакции некоторых стран на инициативу американского президента, получившую название сделка века.  Это заставляет задуматься о её жизнеспособности, отметил Песков в эфире  программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На улицах палестинских городов жгут портреты Трампа
Палестина отвергла мирный план Трампа и прекратила отношения с США

 "Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана", - сказал пресс-секретарь президента.

28 января Дональд Трамп обнародовал свой план урегулирования палестино-израильского конфликта. По замыслу главы Белого дома, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме, и она удвоит свою территорию. Израиль план поддержал, Палестина выступила категорически против. Мало того, президент Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений с США, а на палестинских улицах начались стихийные акции протеста: люди жгут флаги США и портреты Трампа.

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