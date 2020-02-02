Правительство России внесло коронавирус в список опасных заболеваний

Постановление подписал глава кабмина

Коронавирус в России приравняли к туберкулёзу, холере и сибирской язве. Правительство внесло его в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление кабмина, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте.

Всего в перечне 16 болезней. В него также входят СПИД, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

По данным на 2 февраля в мире заразились коронавирусом 14 с половиной тысяч человек, большинство из них – жители китайского Уханя. 305 человек умерли. Болезнь зарегистрирована более чем в 20 странах. В России зафиксированы два случая коронавируса - в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба больных выздоравливают. Для эвакуации россиян из Китая по приказу Владимира Путина задействованы самолёты ВКС.

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