Сделано заявление о распаде Украины на пять государств

С мрачным прогнозом выступил известный политик

Украине предрекли распад на пять государств. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили убеждён, что без корректировки политической системы в стране начнёт развиваться сепаратизм.

В интервью телеканалу "112 Украина" политик заявил, что у Украины нет времени. "Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и дальше сохранение ситуации, опять всё пролетит в трубу", - сказал Саакашвили.

По его прогнозу, защищать суверенитет новых государств будут частные армии местных олигархов. Речь идёт о мэре Одессы Геннадии Труханове и главе Харькова Геннадии Кернесе. "Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в ещё пять Украин", - резюмировал экс-президент Грузии.

Накануне, 1 февраля председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская экономика может не выдержать резкого притока спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа. Это, по мнению политика, закончится финансовым крахом.

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