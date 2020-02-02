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В Китае обнаружен ещё один смертельно опасный вирус

19:23
  • воскресенье
  • 02 февраля 2020

Науке он известен с 1997 года

В Китае обнаружили ещё один смертельно опасный вирус. Правда, он известен специалистам уже давно. В китайской провинции Хунань зарегистрирована вспышка птичьего гриппа A(H5N1).
Правительство России внесло коронавирус в список опасных заболеваний

На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было почти восемь тысяч домашних птиц, из них четыре с половиной тысячи заразились и погибли. Чтобы заражение не распространилось, было уничтожено более 17 тысяч куриц на соседних предприятиях.

Первые случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от него умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. Всего от птичьего гриппа в мире скончались 392 человека.

Новый коронавирус унёс жизни 305 человек в Китае и одного на Филиппинах. Заболевшими считаются более 14 тысяч человек. В России зарегистрировано два завезённых из КНР случая коронавируса, больные идут на поправку.

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