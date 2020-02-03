Раскрыта личность напавшего с ножом на людей в Лондоне

Что о нем известно?

За мужчиной, который совершил теракт в Лондоне, следила полиция. Как выяснилось, 20-летний Судеш Амман недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с экстремизмом, пишут "Известия".

Правоохранительные органы опубликовали его фото. Но несмотря на слежку, злоумышленник успел ранить мужчину и женщину. Нападение произошло в воскресенье около двух часов дня недалеко от центра британской столицы. Полицейские застрелили злоумышленника. У него обнаружили муляж взрывного устройства.

В Скотленд Ярде назвали это упреждающей контртеррористической операцией. Двое пострадавших - в удовлетворительном состоянии. Еще одна женщина получила порезы от стекла, разбившегося во время стрельбы - она находится под наблюдением врачей.

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