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Раскрыта личность напавшего с ножом на людей в Лондоне

08:37
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Что о нем известно?

За мужчиной, который совершил теракт в Лондоне, следила полиция. Как выяснилось, 20-летний Судеш Амман недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с экстремизмом, пишут "Известия".

Правоохранительные органы опубликовали его фото. Но несмотря на слежку, злоумышленник успел ранить мужчину и женщину. Нападение произошло в воскресенье около двух часов дня недалеко от центра британской столицы. Полицейские застрелили злоумышленника. У него обнаружили муляж взрывного устройства. 

В Скотленд Ярде назвали это упреждающей контртеррористической операцией. Двое пострадавших - в удовлетворительном состоянии. Еще одна женщина получила порезы от стекла, разбившегося во время стрельбы - она находится под наблюдением врачей.

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