Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Это одна из мер по недопущению распространения коронавируса

В полночь Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНР. В понедельник начнётся эвакуация россиян самолётами ВКС. Кроме того, в Забайкальском крае для медицинского наблюдения за нашими гражданами, которые прибыли из народной республики, подготовлена больница. Для граждан Китая с видом на жительство в России развернут специальный изолятор. Количество заразившихся в КНР уже превысило 17 тысяч. В списке жертв - 361 человек. Первый заражённый скончался за пределами республики - на Филиппинах.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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