В России ужесточат наказание за шум по ночам

Законопроект внесут в Думу до конца весенней сессии

Группа депутатов во главе с Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение федерального "закона о тишине".

Согласно законопроекту, в многоквартирных домах запрещено шуметь в период с 23:00 до 7:00. За нарушение "закона о тишине" предлагается штрафовать: граждан - на сумму от 5 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - на сумму от 50 до 150 тысяч.

Собственников квартир хотят наказывать только за систематическое нарушение закона, то есть более двух раз в месяц. Нарушением не будут считаться звуки, источником которых выступает "обычная жизнедеятельность человека". Под это понятие, в частности, подпадают крики ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах.

Авторы инициативы также предложили временно закрывать кафе и другие заведения, нарушающие тишину в жилом помещении. Срок закрытия - 90 дней.

"Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся "за бортом" правового регулирования", - рассказала "Известиям" член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова. По ее словам, законопроект внесут в Думу до конца весенней сессии.

Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук пояснил, что сегодня в России нет федерального "закона о тишине". Региональные власти сами решают, когда можно шуметь в доме, а когда нельзя. К примеру, москвичам запрещено производить громкие звуки с 23:00 до 7:00. Делать ремонт в квартире воспрещается с 19:00 до 9:00. Штрафы для граждан составляют 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц - 4-8 тысячи, для юрлиц - 40-80 тысяч рублей.

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