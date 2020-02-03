Зеленский торгуется с Ираном по поводу компенсации за сбитый Boeing

Президента Украины не устроила предложенная сумма

Владимира Зеленского не устраивает предложенная Ираном сумма компенсаций за сбитый украинский Boeing. Президент Украины считает, что 80 тысяч долларов каждой семье, потерявшей родственника в катастрофе - недостаточно.

"Мы на это не согласились. Будем давить, чтобы выплаты были больше", - заявил украинский лидер.

Зеленский признал, что, конечно, человеческая жизнь не измеряется никакими деньгами. Но все же Тегерану надо бы раскошелиться. А еще – извиниться и наказать виновных.

Виновные, впрочем, уже арестованы. Под следствием по делу о катастрофе самоелта находятся несколько человек.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит системами ПВО Ирана. Это произошло рано утром 8 января, сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту было 11 украинцев, включая девять членов экипажа. В общей сложности погибли в аварии 176 человек, передает РИА Новости.

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