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Милла Йовович стала мамой в третий раз и показала лицо новорожденной дочери

08:51
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Для малышки выбрали необычное имя

Милла Йовович стала мамой в третий раз. 44-летняя актриса родила девочку.
Фото располневшей Миллы Йовович ужаснули фанатов

Роды прошли нормально. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Актриса даже нашла в себе силы оповестить поклонников о радостном событии. В Instagram появилось фото счастливой семьи артистки.

Снимок сделан в палате. Милла лежит на больничной койке с новорожденной дочкой на руках. Ее обнимает муж Пол Андерсон, а рядом расположились старшие наследницы пары - 12-летняя Эва и четырехлетняя Дашиэл.

Примечательно, что Йовович не скрывает лицо младенца. Малышку назвали Озиан. В скором времени она с мамой отправится домой.

Милла Йовович и Пол Андерсон сыграли свадьбу 22 августа 2009 года. К этому времени они жили вместе семь лет и воспитывали совместного ребенка.

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