Милла Йовович стала мамой в третий раз и показала лицо новорожденной дочери

Для малышки выбрали необычное имя
Милла Йовович стала мамой в третий раз. 44-летняя актриса родила девочку.
Роды прошли нормально. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Актриса даже нашла в себе силы оповестить поклонников о радостном событии. В Instagram появилось фото счастливой семьи артистки.
Снимок сделан в палате. Милла лежит на больничной койке с новорожденной дочкой на руках. Ее обнимает муж Пол Андерсон, а рядом расположились старшие наследницы пары - 12-летняя Эва и четырехлетняя Дашиэл.
Примечательно, что Йовович не скрывает лицо младенца. Малышку назвали Озиан. В скором времени она с мамой отправится домой.
Милла Йовович и Пол Андерсон сыграли свадьбу 22 августа 2009 года. К этому времени они жили вместе семь лет и воспитывали совместного ребенка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"