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Солнцев о Панайотове на "Евровидении": На его фоне Бузова выглядит лучиком

09:11
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Певца упрекнули в нехватке артистизма

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал слухи о том, что украинский и российский певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение". 
Крутой назвал Панайотова главным претендентом на поездку на "Евровидение" от России

"На мой взор, это провал", - написал Солнцев в Instagram. По его мнению, Панайотов лишен яркой самобытности и харизмы. 

"Он вокалист? Да! Но артист ******* [плохой - прим. ред.]. А это, как оказалось, самое важное. Артистизм, актерство, умение отыграть трехминутный трек так, что все верят в ту просрочку, которую ты втюхиваешь. Этот дар у него отсутствует", - считает Рустам Солнцев. 

По его мнению, на фоне Панайотова даже телеведущая и певица Ольга Бузова "выглядит лучиком". Ранее ходили слухи, что именно она отправится на "Евровидение" в Нидерланды. "Понимая свою тотальную профнепригодность, Оля со страху облажаться газанула бы так, что мы бы охнули или орнули", - написал Солнцев. 

Ранее композитор Игорь Крутой сообщил со ссылкой на свой источник, что Александр Панайотов представит Россию на "Евровидении". Сам Панайотов не смог прокомментировать эту информацию. "Он сказал, что с ним пока никто не связывался по этому поводу и что он поверит в то, что он поедет на "Евровидение" от России, только когда появится официальное объявление об этом", - рассказал порталу dni.ru эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, который общался с финалистом "Голоса" после заявления Крутого. 

Многие представители российского шоу-бизнеса уже высказались о кандидатуре Панайотова. Между тем Первый канал, который будет транслировать "Евровидение" в 2020 году, пока не называл имени российского конкурсанта. Руководитель канала Константин Эрнст говорил, что россияне узнают об этом в конце февраля.

Напомним, "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

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