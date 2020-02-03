Захарова посочувствовала вспомнившим Тартуский договор эстонцам

В Таллине – серьезный кризис, считает дипломат

Кризис развития и попытка привлечь электорат – ничем иным не может объяснить официальный представитель МИД России Мария Захарова странные заявления эстонских политиков. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на днях заявил, что Россия, якобы, фальсифицирует историю, отрицая аннексию прибалтийской республики и оправдывая "политику насилия со стороны тоталитарных режимов".

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат",— посочувствовала Захарова эстонскому министру в Facebook.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. В соответствии с ним Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Однако они вернулись России после вхождения Эстонии в состав СССР. Теперь Таллин требует вернуть эти территории, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.

В Таллине сейчас отмечают столетие Тартуского договора. Надо сказать, что президент Эстонии тоже не согласна со своим министром. Керсти Кальюлайд, комментируя высказывание главы МИДа, подчеркнула, что нужно уважать международный консенсус в этом вопросе. Перерисовки границ не будет.

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