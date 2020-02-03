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18-летний вратарь клуба МХЛ умер от рака

09:29
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Четыре месяца назад у него выявили саркому

Скончался хоккеист Вилен Прокофьев. Вратарю клуба МХЛ "Снежные Барсы" и юниорской сборной Казахстана было 18 лет.

Осенью 2019 года у спортсмена диагностировали рак. "Молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни", — сообщается на странице ХК "Барыс" в Instagram.

В чемпионате МХЛ Вилен провел 29 матчей. В составе юниорской сборной Казахстана он выходил на лед четырежды.

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Клуб МХК "Снежные барсы" (Вилен Прокофьев - в центре)
Клуб МХК "Снежные барсы" (Вилен Прокофьев - в центре)
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