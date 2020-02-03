Савченко возмутила "хромота" Зеленского

Президент ведет Украину в болото, уверена бывший нардеп

Владимир Зеленский пошел не тем путем. Президент Украины завел страну в болото, так как у власти встали люди, не умеющие думать, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Свои предвыборные обещания украинский лидер не выполняет, в этом плане Зеленский "очень хромает". Президент "сдает Украину под внешнее влияние и управление", приводит слова Савченко телеканал ZIK.

Бывший депутат Рады уверена, что именить ситуацию может только организованное гражданское общество. В то же время, свергать нынешнюю – пусть и не самую хорошую – власть не стоит. По словам Савченко, лучше начать думать головой и во время следующего голосования сделать ответственный выбор.

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