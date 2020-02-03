Растет число заразившихся коронавирусом

Число жертв уже превысило количество скончавшихся от атипичной пневмонии в начале 2000-х годов

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. В понедельник самолётами ВКС начнётся эвакуация наших соотечественников, желающих покинуть провинцию Хубэй. Именно там больше всего инфицированных коронавирусом нового типа.

Поезд Пекин - Москва пересек границу в понедельник без пассажиров. Этот состав последний. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией с сегодняшнего дня приостановлено. Проводники и локомотивная бригада будут осмотрены медиками. Вывозить наших граждан из Китая сегодня начнут самолеты Министерства обороны. Приказ об этом отдал Владимир Путин. Всего выделено пять бортов. В полете сопровождать пассажиров будут военные вирусологи. Уже на родине тем, кто был в контакте с заболевшими, придется пройти карантин, передает "ТВ Центр".

В Приморье в понедельник заработали три пункта временного размещения. Здесь палаты со всеми удобствами и необходимое оборудование. Противоэпидемические мероприятия в Забайкалье. В Чите дезинфицируют весь общественный транспорт.

Именно в Забайкалье выявлен один из двух случаев заболевания коронавирусом в России. Гражданин Китая Ван Юнбьин сейчас проходит лечение в краевой инфекционной больнице в Чите. Пациента поместили в изолированный бокс. В соседнем, на карантине, его жена и ребенок.

"Пациент продолжает получать лечение. Мы ждем его выздоровления. И после двукратного получения отрицательного анализа мы его выпишем", - сообщил главный врач Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук.

В самом Китае число вылечившихся уже превысило 300 человек. Но вирус продолжается распространяться. Заболевших, по последним данным, более 17 тысяч. Летальных исходов - 361. Города в провинции Цзюцзян, которая граничит с провинцией Хубей, сейчас кажутся вымершими. На улицах только полиция и общественные активисты, которые обходят районы и предупреждают людей об опасности.

В последние несколько дней решения об эвакуации своих граждан из Китая приняли правительства Франции, Великобритании, Португалии, Австралии, Индонезии и еще ряда стран. Для этого будут задействованы военные самолеты. Люди по возвращении обязательно пройдут карантин.

Тем временем эпидемия коронавируса уже ударила по мировой экономике. На биржах торги завершились серьезным падением основных индексов. Котировки на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня упали почти на 8 процентов. Страну покидают многие зарубежные специалисты крупных компаний, закрыты магазины, в ряде регионов ограничено движение транспорта. И это лишь первая волна последствий эпидемии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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