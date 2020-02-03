Память павших в Сталинградской битве почтили в Москве

Памятные мероприятия проходят по всему миру

77 лет назад завершилось одно из самых главных сражений Великой Отечественной Войны - Сталинградская битва. В честь этого в Москве возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии приняли участие представители органов власти столицы и Волгограда, ветераны и кадеты. Кровопролитные бои под Сталинградом продолжались больше полугода. За это время погибли свыше двух миллионов человек. Именно данное сражение изменило ход всей войны и стало первым шагом к победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

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