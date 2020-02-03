ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Память павших в Сталинградской битве почтили в Москве

11:52
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Памятные мероприятия проходят по всему миру

77 лет назад завершилось одно из самых главных сражений Великой Отечественной Войны - Сталинградская битва. В честь этого в Москве возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии приняли участие представители органов власти столицы и Волгограда, ветераны и кадеты. Кровопролитные бои под Сталинградом продолжались больше полугода. За это время погибли свыше двух миллионов человек. Именно данное сражение изменило ход всей войны и стало первым шагом к победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.