Трампа обвинили во лжи

В США разгорается новый скандал

В США в понедельник стартует предвыборная президентская кампания. По традиции, она начнётся в штате Айова. Там пройдут так называемые кокусы - собрания партийных активистов. У демократов за возможность стать единым кандидатом на высший пост готовы побороться 11 человек. А вот республиканцы определились досрочно: партия власти выступит на выборах за переизбрание Дональда Трампа.

Один из ключевых этапов - так называемые кокусы. Члены партий разбиваются на группы в зависимости от поддерживаемого ими кандидата. Ну а дальше главное убедить аудиторию сделать свой выбор именно в пользу конкретного человека. И если у республиканцев все более-менее понятно - Дональд Трамп главный кандидат, то вот у их политических противников пока все слишком размыто. Наибольшей поддержкой среди избирателей-демократов пользуются бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Оба лично приехали в Айову агитировать за себя. Байден в лучших традициях учебников по риторике изображает из себя этакого своего парня. Активно жестикулирует, повышает голос и даже позволяет себе строить гримасы. Упор, как и полагается, делает на обвинениях действующего президента во всех смертных грехах.

"Мы можем сделать так, что четырёхлетнее правление Трампа станет всего лишь досадным недоразумением в истории нашей страны. Но если мы не сплотимся, то за восемь лет этот человек перевернёт страну так, что сделать ничего будет уже невозможно! Поэтому мы нуждаемся в вас!" – сказал Байден.

Убедить аудиторию, что он не Трамп пытается и еще один демократ Берни Сандерс. Впрочем, критиковать нынешнего президента, конечно, очень модно, но по факту речи демократов особо друг от друга не отличаются.

"Для будущего нашей страны необходимо, чтобы мы победили самого опасного президента в истории Соединённых Штатов Америки. Нам не нужен президент, который зарабатывает и процветает на разногласиях и только и делает, что пытается разъединить нас. Я обещаю вам: когда я стану президентом - моя администрация сделает все, чтобы объединить народ Америки", - отметил Сандерс.

Сам Дональд Трамп на все нападки в свой адрес никак не реагирует. Он сейчас занят другим - почивает на лаврах успеха своей "сделки века" - практически миротворец, который смог разрешить палестино-израильский конфликт. Только вот сами палестинцы почему-то жгут портреты американского президента и выходят на акции протеста. Трамп предпочитает этого не замечать. У него уже предвыборная гонка на носу - причём, заранее выигранная. Говорит, что с радостью бы посоперничал с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Только вот комментирует он совсем не политические взгляды оппонента.

"Он слишком маленький. Вы знаете, что он попросил себе коробочку, чтобы стоять на ней во время дебатов? На самом деле, это нормально - нет ничего плохого в том, чтобы быть коротышкой! Но почему ему дают подставку, а другим нет? Думаю, что это очень не честно по отношению к другим демократам", - сказал Трамп.

В ответ на это глава предвыборного штаба экс-мэра Нью-Йорка Джули Вуд назвала хозяина Белого дома "лжецом". Обменявшись любезностями на просторах интернета, стороны разошлись. В ближайшее время Трампа ждёт и голосование по импичменту - уже в эту среду. Иронично, что консультировались по поводу выбора даты с самим президентом - выделить в своём плотном графике дату раньше он просто не смог. Поэтому для всех будущих кандидатов так важно хорошо зарекомендовать себя на кокусах в Айове - одном из так называемых колеблющихся штатов. Особенно сейчас, когда глава Белого дома отбивается по всем фронтам. Перевес даже в несколько голосов существенно изменит картину в целом. 59-ые выборы президента пройдут 3 ноября.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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