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Появились новые подробности теракта в Лондоне

11:55
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Стала известна личность нападавшего

Новые подробности в деле о теракте в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили - за нападавшим следила полиция, тем не менее, он успел ранить двоих человек. В ходе спецоперации мужчина был ликвидирован, передает "ТВ Центр".

Процесс опознания формально еще не завершен, однако уже сейчас правоохранители утверждают - атаку устроил 20-летний мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за террористические преступления.

ЧП, напомним, произошло накануне на юге Лондона - преступник с ножом набросился на двоих человек, обоим потребовалась помощь медиков. Под наблюдением врачей остается и девушка, получившая травмы от осколков витрины, разбитой в момент задержания нападавшего.

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Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
Полиция Великобритании на месте происшествия
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