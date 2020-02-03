Появились новые подробности теракта в Лондоне

Стала известна личность нападавшего

Новые подробности в деле о теракте в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили - за нападавшим следила полиция, тем не менее, он успел ранить двоих человек. В ходе спецоперации мужчина был ликвидирован, передает "ТВ Центр".

Процесс опознания формально еще не завершен, однако уже сейчас правоохранители утверждают - атаку устроил 20-летний мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за террористические преступления.

ЧП, напомним, произошло накануне на юге Лондона - преступник с ножом набросился на двоих человек, обоим потребовалась помощь медиков. Под наблюдением врачей остается и девушка, получившая травмы от осколков витрины, разбитой в момент задержания нападавшего.

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