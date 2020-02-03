Сочинский форум перенесут из-за эпидемии коронавируса

Премьер подписал план по борьбе с распространением коронавируса

Ситуацию со вспышкой коронавируса обсудили в понедельник на оперативном совещании с членами правительства. Его провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина заявил - в России приняты все необходимые меры для предотвращения эпидемии. На днях был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения инфекции. Вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний - это позволит депортировать на родину заболевших иностранных граждан. А в понедельник из китайского Хубэя эвакуируют 130 наших соотечественников.

На совещании также было решено перенести сроки проведения Сочинского инвестиционного форума, который должен был открыться 12 февраля, передает "Газета.Ru". В КНР, отметил Мишустин, будет направлена гуманитарная помощь, в России же ситуация полностью под контролем.

"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены. И, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Роснацнадзору. В самое ближайшее время - до 13 февраля - необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжёлыми заболеваниями", - отметил Мишустин.

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