"Оставили небо над нами": в жилом доме Нижнего Новгорода сняли крышу

В квартирах находится небезопасно

В Нижнем Новгороде управляющая компания посреди зимы начала ремонт кровли жилого дома. Старую крышу сняли, а вот новую делать не торопятся. Люди живут практически под отрытым небом. Находится в квартирах опасно. С потолка льётся вода, в любой момент может возникнуть короткое замыкание.

Романтизм коммунальщиков – встречать рассвет под открытым небом и любоваться звёздами по ночам – жильцы многоэтажки не разделили. После реконструкции кровли у них теперь дом-кабриолет. Но жильцам это архитектурное ноу-хау ни к чему. Откидной верх слишком некомфортно, а главное крайне дорого обходится. Работники посреди зимы затеяли менять кровлю. Сняли шифер, да так и оставили.

Жилец верхнего этажа собирает воду с крыши натяжным потолком, передает "ТВ Центр". Воды от осадков и талого снега набирается несколько вёдер. Больше всего боятся короткого замыкания. Людмиле Викторовне и вовсе пришлось выбросить всю мебель, а квартиру обесточить. Второй месяц женщина живёт на кухне. Звук льющейся с потолка воды перед сном оказался отнюдь не расслабляющим.

"Весной и летом текла крыша, потому что гнилая. Дому 60 лет. Ни разу крышу не ремонтировали. Сейчас течёт крыша, потому что её раскрыли. Оставили небо над нами. Всё", - рассказала местная жительница.

Соседи признаются: обращения в управляющую компанию дают один и тот же результат – на завершение работ не хватает денег. Притом, что взносы на ремонт дома с жильцов взимаются ежемесячно. У владельцев квадратных метров возникает другой логичный вопрос – если не на что ремонтировать, зачем вообще начинать капитальный ремонт крыши? Но у представителей управляющей компании свои оправдания на этот счёт. Якобы не рассчитали силы и за раз взяли слишком большой участок.

Все, кто пострадал от нерасчётливости коммунальщиков, сейчас могут обратиться за компенсацией, признаётся представитель управляющей компании. Ущерб посчитают эксперты, а жильцы будут выбирать – покрыть ущерб деньгами или пригласить мастеров ремонтировать квартиру.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"