Денис Шальных высказался о конфликтах со своей мамой Еленой Яковлевой

Актриса уделяла сыну "10% своего времени"

27-летний Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, рассказал о взаимоотношениях с родителями.

"Недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей... Большую часть времени я с бабушкой проводил", - заявил Шальных, отметив, что мама уделяла ему "10% своего времени". Работа мешала Яковлевой помногу общаться с родными. По словам мужчины, он перестал конфликтовать с родителями после того, как стал жить самостоятельно.

Об этом Шальных сообщил в передаче "Звезды сошлись", где дочь Любови Успенской впервые высказалась о своих непростых отношениях с мамой.

На шоу Дениса Шальных спросили, есть ли у него дети. Как оказалось, он еще не успел обзавестись наследниками. "Нормально становиться отцом, когда человек чувствует землю под ногами и нет бардака в голове", - заявил сын Яковлевой.

Денис Шальных привлекает внимание СМИ своей неординарной внешностью: он с ног до головы покрыт татуировками. Сейчас он работает в столичном барбершопе, занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. С недавних пор Шальных начал удалять тату с лица.

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