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Вырваны деревья и светофоры: видео мощного урагана в России

12:28
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Удар стихии пришелся на Калининградскую область

В Калининграде устраняют последствия мощного урагана. Накануне порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

Кадры публикуют пользователи соцсетей. Повалены десятки деревьев, сломаны дорожные знаки и даже светофоры. В местном порту грузовой контейнер упал прямо на кабину фуры. Никто не пострадал.

А в Центральную Россию приходит похолодание. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололёда. Уже в понедельник ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов. Отрицательные температуры продержатся до конца недели.

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