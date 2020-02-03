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В Норвегии определят лучшего гонщика на собачьих упряжках

15:00
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Состязания проходят в Рёрусе

Одна из самых знаменитых гонок на собачьих упряжках стартовала в норвежском городе Рёрус. Около 200 команд со всего мира стараются прийти к финишу первыми. Что очень непросто: состязание называют самым трудным из всех существующих.

За четыре дня каюрам и их четвероногим спутникам предстоит преодолеть от 400 до 600 километров по снежным равнинам, лесам, горам и замёрзшим озёрам. И всё это нередко в условиях метели и при температуре до минус 40, передает "ТВ Центр".

В заездах участвуют упряжки по 8 и даже 12 собак. Для юных участников в возрасте от 14 до 18 лет организован мини-заезд, однако преодолеть и эту трассу по силам не каждому взрослому.

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