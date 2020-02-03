Легендарный исследователь берестяных грамот умер в Москве

Академик многое сделал для науки

Ушёл из жизни академик Валентин Янин. Знаменитый историк скончался в Москве в возрасте 90 лет. Ещё при жизни Янина называли легендой советской и российской археологии, передает "ТВ Центр".

Более полувека он возглавлял новгородскую экспедицию, сделавшую за это время множество значительных находок. В частности, в 2000-м году была обнаружена "Новгородская псалтырь" - древнейшая из дошедших до нас древнерусских книг.

Именно Янин, по сути, открыл для научного сообщества и новгородские берестяные грамоты. Их поискам и изучению он посвятил много лет жизни. И доказал: уровень грамотности в Древней Руси был значительно выше, чем принято думать. За свои научные достижения Валентин Янин был удостоен Ленинской премии, государственных премий СССР и Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"