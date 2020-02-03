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Дочери перепели первый хит Алсу (видео)

10:30
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Фанаты остались довольны

Дочери Алсу сделали маме сюрприз. Девочки выложили в Instagram видео, на котором они исполняют первый хит певицы "Зимний сон". 
Няня дочери Алсу рассказала о работе в доме певицы

"Ровно 21 год назад вышла песня "Зимний сон". Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз", - написала Микелла.

На опубликованном видео финалистка детского "Голоса" поет, а ее сестра Сафина играет на гитаре. Школьницы надели белые свитеры, поскольку в таком наряде их мама снялась в клипе на эту песню. 

Интернет-пользователи похвалили девочек за выступление. Видно, что юные артистки старались и очень хотели порадовать маму. 

- Какая классная! 

- Круто! Молодцы девчонки. Шикарный подарок маме!  

- Круто! По-особенному! Но у мамы очень нежно звучит. 

- Хит на все времена. Такой приятный сюрприз! 

- Молодцы, жаль, что Сафина редко появляется.

Недавно Алсу вступилась за Микеллу, которую раскритиковали в Сети. Кому-то из интернет-пользователей не понравилось, как девочка исполнила песню "Любовь настала". "Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", - написала артистка в ответ на критический комментарий. 

Напомним, Микелла Абрамова победила в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Однако выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты. Результаты голосования аннулировали, после чего всех финалистов признали победителями. 

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