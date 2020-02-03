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Менеджер о состоянии госпитализированной МакSим: "Угрозы для жизни нет"

10:59
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Певица находится под наблюдением врачей

Певица Марина Максимова (Абросимова), более известная как MaкSим, находится в больнице. Артистку госпитализировали после жалобы на боли.
МакSим ушла со сцены из-за обострения проблем со здоровьем

"Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших докторов", - сообщила менеджер Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех за поддержку и предложенную помощь, но отметила, что пока певице не требуются дополнительные средства. "Угрозы для жизни артиста нет!" - подчеркнула Маргарита.

Менеджер повторила, что концерты и интервью отменены на ближайшие шесть месяцев, "а дальше все по ситуации". "Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении, и концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, - это вынужденная мера", - написала Соколова.

1 февраля певица MaкSим объявила, что уходит со сцены на неопределенный срок по состоянию здоровья. В тот же день все выступления артистки были отменены. В официальном сообщении менеджера певицы пояснялось, что Марина испытывает сильные боли после аварии, в которую попала почти год назад.

Напомним, МакSим попала в ДТП 23 апреля 2019 года, когда спешила в аэропорт. Певица должна была вылететь в Москву для съемок клипа "Абонент недоступен". Авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо. Певица спаслась благодаря пристегнутому ремню безопасности. Тем не менее, она получила множественные ушибы и на какое-то время потеряла память.

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