Зараженным коронавирусом грозит депортация из России

Речь идет об иностранных гражданах

Иностранцы, у которых выявлен новый коронавирус, могут быть депортированы из России. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства в понедельник.

По словам главы кабмина, вирус внесен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволяет изолировать и помещать на карантин зараженных иностранцев.

"Чтобы не допустить распространения этой инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры. Работает оперативный штаб, ситуация под контролем", - сказал Мишустин на оперативном совещании с членами правительства. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что у России есть все необходимые лекарства и средства защиты от распространения опасного заболевания. Мишустин поручил ФАС и Росздравнадзору следить за тем, чтобы аптеки не завышали цены.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По данным на 3 февраля, им заражены уже 17205 человек, 361 больной скончался. За пределами Китая подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В пятницу двое граждан Китая с вирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

Ранее Россия ввела ограничения на пересечение границы с Китаем. Введен запрет на выдачу виз гражданам КНР. В понедельник приостановлено железнодорожное сообщение.

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