От бабушки Децла уже год скрывают его смерть

Мама пишет книгу о рэпере

Ирина Толмацкая рассказала, что ее престарелая мама не знает о смерти Децла.

"Я живу со старенькой мамой, ухаживаю за ней. Она плохо слышит, плохо понимает - болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком", - рассказала Толмацкая в интервью "СтарХиту".

В последнее время Ирина Толмацкая стала чаще бывать на могиле сына, поскольку там уже реже появляются его поклонники. Вместе с одним журналистом она работает над книгой о Децле.

"Чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах. А я просто стараюсь заполнить пустоту делами: книга, коллекция одежды, сейчас памятник еще будем делать Кирюше", - отметила Толмацкая. Она призналась, что по утрам разговаривает с покойным сыном, чтобы облегчить боль утраты.

Ирина Толмацкая сообщила, что они с бывшим мужем так и не смогли установить контакт с вдовой Децла и его сыном Тони. Недавно Александр Толмацкий, отец покойного музыканта, потребовал, чтобы его внук сделал ДНК-тест. Толмацкий сомневается в том, что рэпер был отцом мальчика.

Однако Ирине не нужны никакие тесты. "Мы хотим добра Тони, но поскольку Юля отгородилась, не знаем, что делать. Предлагали вписать Кирилла отцом, но она все обрубила. Поэтому мы с Сашей идем в суд и там оба говорим, что Тони наш внук. И все!" - заявила Толмацкая. По ее словам, это необходимо сделать для того, чтобы передать мальчику наследство Децла.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Ему было 35 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"