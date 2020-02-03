Драка пилотов сорвала рейс Париж-Москва

Многие пассажиры не успели на пересадку

Необычные маневры совершал лайнер авиакомпании Air France, отправлявшийся рейсом Париж-Москва. Сначала самолет вернулся со взлетной полосы обратно к терминалу. После того, как пассажирам объяснили, что виной всему затеявшие потасовку пилоты, лайнер все же взлетел – но через полтора часа снова приземлился в столице Франции.

"По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен", — рассказал "Пятому каналу" один из пассажиров. Он уточнил, что перед вылетом из аэропорта Шарль-де-Голль в салоне была слышна ругань, доносившаяся из кабины пилотов.

Экипаж заменили, однако ситуацию это не спасло. После взлета, по словам очевидцев, в салоне было очень холодно, иллюминаторы замерзли, было тяжело дышать.

"Летели очень беспокойно, как будто автобус несся по сельским дорогам — нет облаков, но есть постоянно турбулентность", - рассказала другая пассажирка. Она предполагает, что самолет обледенел.

В итоге рейс был задержан на 12 часов. Путешественники все же добрались до Москвы - после того, как их пересадили в другой лайнер. Однако многие пассажиры не успели на пересадку и потеряли билеты.

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